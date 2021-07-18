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الامارات | تفعيل الرادارات لضبط مخالفي "التعقيم الوطني" في أبوظبي ‎‎

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أحمد عابد - أبوظبي : 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن تفعيل الرادارات لضبط مخالفي "التعقيم الوطني" في أبوظبي ‎‎ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شرطة أبوظبي عدم تفعيل إشعار التنبيه اليومي المعتاد قبل بدء برنامج التعقيم الوطني في الإمارة ابتداءً من منتصف الليل، والذي أعلنت عنه مؤخراً لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة في أبوظبي.
ويتعين على الجمهور البقاء في المنزل خلال ساعات البرنامج (من 12 منتصف الليل إلى 5 صباحاً)، وعدم الخروج إلا لشراء الاحتياجات الغذائية والدوائية الضرورية.

ستفعل أجهزة الرادار خلال هذه الأوقات وستفرض غرامات على المخالفين لضمان نجاح البرنامج في الحفاظ على الصحة العامة والحد من انتشار فيروس كوفيد-19.
‏لتقديم تصاريح الحركة في إمارة أبوظبي

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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