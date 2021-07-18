الامارات | شرطة أبوظبي تعلن عدم تفعيل إشعار التنبيه اليومي المعتاد قبل بدء برنامج التعقيم الوطني

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تعلن عدم تفعيل إشعار التنبيه اليومي المعتاد قبل بدء برنامج التعقيم الوطني والان نبدء بالتفاصيل



الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شرطة أبوظبي عدم تفعيل إشعار التنبيه اليومي المعتاد قبل بدء برنامج التعقيم الوطني في الإمارة ابتداءً من منتصف الليل، والذي أعلنت عنه مؤخراً لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في أبوظبي.

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