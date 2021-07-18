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الامارات | محمد بن زايد يتبادل التهاني بعيد الأضحى المبارك مع سلطان عمان

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مع أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد سلطان عمان الشقيقة اليوم ــ خلال اتصال هاتفي ــ خالص التهاني وأطيب التمنيات بعيد الأضحى المبارك .. سائلين المولى عز وجل أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات.

ونقل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى جلالته .. تهاني أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بهذه المناسبة المباركة وتمنياته لجلالته موفور الصحة والسعادة والعمر المديد وللشعب العماني الشقيق مزيدا من التقدم والرفعة في ظل قيادة جلالته الحكيمة.

وأعرب سموه وجلالة السلطان هيثم بن طارق عن تمنياتهما للبلدين وشعبيهما الشقيقين تحقيق كل تطلعاتهما نحوالتقدم والازدهار وأن ينعم الله عز وجل على الجميع بالصحة والخير .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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