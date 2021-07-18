الامارات | «الأرصاد» يعلن توقعات «طقس العيد»

شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» يعلن توقعات «طقس العيد» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقّع المركز الوطني للأرصاد، حدوث ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، ليكون الطقس حاراً نهاراً وغائماً جزئياً بوجه عام وغائماً أحياناً على بعض المناطق، خاصة الشمالية والشرقية.

وأشار المركز إلى احتمال تكون بعض السحب الركامية المحلية قد تكون ممطرة على بعض المناطق الجبلية الشرقية والجنوبية في ساعات ما بعد الظهر خاصة يومي الثلاثاء والأربعاء.

وذكر أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول ظهراً إلى شمالية غربية وشمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة خاصة مع السحب، فيما يكون البحر خفيف إلى متوسط الموج بوجه عام في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان.

درجات الحرارة العظمى المتوقعة خلال أيام الوقفة وعيد الأضحى:

المناطق الساحلية: 39 – 44

المناطق الداخلية: 44 – 47

المناطق الجبلية: 30 – 36

درجات الحرارة الصغرى المتوقعة خلال هذه الفترة

المناطق الساحلية: 30 – 34

المناطق الداخلية: 29 – 33

المناطق الجبلية: 25 – 30

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