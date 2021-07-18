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الامارات | رابط تصاريح الخروج للضرورة أثناء فترة التعقيم في أبوظبي

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موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن رابط تصاريح الخروج للضرورة أثناء فترة التعقيم في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناتجة عن جائحة في أبوظبي، وبالتعاون مع شرطة أبوظبي، تعلن توفر تصاريح الخروج لشراء الاحتياجات الغذائية والدوائية الضرورية أثناء فترة التعقيم الوطني من الساعة 12 منتصف الليل إلى 5 صباحاً وذلك من خلال الرابط  .https://adpolice.gov.ae

 

تقييد حركة المرور والجمهور ابتداء من منتصف الليل بأبوظبي

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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