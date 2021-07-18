الامارات | رابط تصاريح الخروج للضرورة أثناء فترة التعقيم في أبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناتجة عن جائحة كورونا في أبوظبي، وبالتعاون مع شرطة أبوظبي، تعلن توفر تصاريح الخروج لشراء الاحتياجات الغذائية والدوائية الضرورية أثناء فترة التعقيم الوطني من الساعة 12 منتصف الليل إلى 5 صباحاً وذلك من خلال الرابط .https://adpolice.gov.ae

محمد يوسف

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