الامارات | «صحة» تفتتح مركزاً لفحص وتطعيم من (كوفيد-19) من المركبة في ربدان

شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة» تفتتح مركزاً لفحص وتطعيم من (كوفيد-19) من المركبة في ربدان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة أبوظبي لخدمات الصحية «صحة عن افتتاح مركز جديد لخدمات (كوفيد-19) من المركبة في منطقة ربدان بأبوظبي.

ويتكون المركز الجديد من ستة مسارات، مقسمة إلى مسارين للتطعيم و4 مسارات لإجراء مسحة الأنف وفحص الليزر بطاقة استيعابية تصل إلى 200 تطعيم و1000 مسحة أنف وفحص ليزر يومياً.

ويستقبل المركز المراجعين من السبت إلى الخميس من 8 صباحاً حتى 8 مساءً ويوم الجمعة من 10 صباحاً حتى 8 مساءً. وتم إنشاء هذا المركز باستخدام حاويات الشحن، مثل تلك المستخدمة في الصاروج بالعين والمنهل بأبوظبي، والتي تمتاز بالمتانة والمرونة كما أنها مقاومة للحرارة والبرودة العالية بالإضافة إلى كونها سهلة النقل وإعادة الاستخدام والصيانة.

وبذلك يصل عدد مراكز صحة لخدمات (كوفيد-19) من المركبة التي تديرها «صحة» في مدينة أبوظبي إلى 7 مراكز تشمل المدينة، المنهل، مدينة زايد الرياضية، الباهية، الشامخة، الوثبة، بالإضافة إلى المركز الجديد في ربدان، ويصل إجمالي المراكز إلى 22 مركزاً في أنحاء دولة الإمارات، إذ يمكن للراغبين في إجراء الفحص أو أخذ التطعيم حجز موعد عن طريق التطبيق الذكي لشركة «صحة».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news