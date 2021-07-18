الامارات | "الصحة" تعلن تقديم 16,631 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية

شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تعلن تقديم 16,631 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة و وقاية المجتمع تقديم 16,631 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية ليبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 16,358,244 جرعة وبمعدل توزيع للقاح بلغ 165.40 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة توفير لقاح كوفيد-19 سعيا للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم و التي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كوفيد-19.

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