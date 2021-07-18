الامارات | "مفاجآت صيف دبي 2021" تقدم حفلات موسيقية مباشرة في العيد

شكرا لقرائتكم خبر عن "مفاجآت صيف دبي 2021" تقدم حفلات موسيقية مباشرة في العيد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقدم "مفاجآت صيف دبي 2021 " مجموعة من الحفلات الموسيقية المباشرة التي يحييها نخبة من أشهر الفنانين خلال عيد الأضحى المبارك .

وتستقبل أفضل الوجهات في المدينة عشاق الموسيقى من جميع الأعمار والجنسيات للإستمتاع بحفلات موسيقية خاصة خلال عطلة العيد و"مفاجآت صيف دبي".

وتستضيف دبي خلال عيد الأضحى أربع حفلات موسيقية مليئة بالترفيه والأغاني الكلاسيكية وتتضمن عددا من أشهر الأغاني الحديثة التي تقدمها نخبة من أفضل الأصوات وأكثرها شهرة.

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