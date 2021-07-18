الامارات | "الإمارات للخدمات الصحية" تطلق نظاماً ذكياً لإدارة المخاطر وسلامة المرضى في 90 منشأة صحية

شكرا لقرائتكم خبر عن "الإمارات للخدمات الصحية" تطلق نظاماً ذكياً لإدارة المخاطر وسلامة المرضى في 90 منشأة صحية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت " مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية " عن إطلاق نظام ذكي لإدارة المخاطر وسلامة المرضى "WN9" في 90 منشأة صحية تشمل 17 مستشفى و 73 مركز رعاية صحية أولية في جميع أنحاء الدولة من أجل تحسين برامج الجودة من خلال توفير رؤية كاملة بمنصة واحدة .

يدعم هذا النظام تقديم تقارير الحوادث العرضية بالإضافة لنتائج سلامة المرضى.. ويعتبر هذا المشروع الأكبر من نوعه من خلال تطبيقه على جميع منشآت المؤسسة من مستشفيات ومراكز صحية وتخصصية دفعة واحدة.

و يسهم إطلاق النظام بشكل إيجابي في تعزيز ثقافة وسلامة المرضى وممارساتها ليضيف قيمة إيجابية إلى بروتوكولات العلاج المتبعة ومخرجات العمل في المنشآت الصحية وزيادة دقة وفعالية التواصل بين المنشآت الصحية والمؤسسة فيما يتعلق بالحوادث العرضية، وأتمتة آلية التبليغ عنها بشكل عام خاصة في حال الحوادث الصحية الجسيمة.

يشكل المشروع - الذي يأتي بالتعاون مع شركة "رادار للإستشارات الصحية" - إضافة نوعية تنعكس على مستوى الرعاية الصحية من خلال نظام مرن ذكي يسهل التعامل معه إلكترونيا من قبل جميع أفراد الفريق الصحي في أي وقت ومن أي مكان ضمن منشآت المؤسسة المختلفة ضمن بيئة سحابية آمنة مع ضوابط قوية لإدارة المعلومات.

و من المتوقع أن يساهم المشروع في التعرف على فرص التحسين في نظام إدارة المخاطر وتحسين الأداء لإعداد الخطط التحسينية التفصيلية في مجال إدارة المخاطر وسلامة المرضى.

ويجمع البرنامج بين العمليات التنظيمية والتشغيلية في منصة واحدة، بما في ذلك إدارة الحوادث والتدقيق والتقييم الذاتي وخطط العمل والتحسين وإدارة المخاطر، وتدريب الكوادر وإدارة الملفات الطبية وتطبيق معايير الجودة.

وقال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية الدكتور يوسف محمد السركال إن المؤسسة في سعي دائم لمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة والأنظمة الصحية الرقمية وإدراجها في المنظومة الصحية للتركيز على تحسين سلامة المرضى وستسهم تقارير نظام إدارة الحوادث والمخاطر بالتعاون مع شركة "رادار" وخبرة شركة "MEMIT" في تقديم الحلول المتطورة بدعم خططنا في تحقيق الرعاية الأكثر أمانا للمرضى في منشآت المؤسسة وذلك في إطار استراتيجيتها لبناء أنظمة الجودة والسلامة العلاجية والصحية والدوائية وتقديم خدمات صحية مبتكرة على ضوء مؤشرات وطنية ومعايير أداء عالمية.

من جانبها أكدت مديرة إدارة المستشفيات في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية الدكتورة كلثوم البلوشي أهمية إطلاق نظام ذكي لإدارة المخاطر وسلامة المرضى يوفر مجموعة واسعة من حلول الرعاية الصحية الرقمية من خلال نموذج لإدارة الحوادث العرضية ما يسهم في تعزيز وتطوير نظام إدارة الجودة في مستشفيات المؤسسة كمنظومة متكاملة في الرعاية الصحية والتي تتوافق مع المعايير الوطنية الموحدة للمستشفيات ابتداء من خدمات التشخيص والخدمات المساندة ومرورا بالسلامة وإدارة الأدوية والصيدلية وحقوق المرضى وأسرهم وانتهاء بالمعايير الإدارية ومعايير القيادة وإدارة المستشفيات.

بدوره أكد مدير إدارة الجودة الإكلينيكية والاعتماد الصحي في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية الدكتور زكريا العتال أهمية نظام المخاطر والحوادث العرضية في تعزيز سلامة المرضى لافتا إلى أن التحول إلى نظام رقمي يوفر الجهد والوقت ويسهم في تحسين ورفع جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى في جميع المنشآت الصحية التابعة للمؤسسة حيث تم التعاقد مع شركة متخصصة في هذا المجال حسب الإجراءات المتبعة لتنفيذ هذا المشروع الضخم وذلك ضمن الإطار الزمني المخصص.

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