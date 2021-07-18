الامارات | تقييد حركة المرور والجمهور ابتداء من منتصف الليل بأبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن تقييد حركة المرور والجمهور ابتداء من منتصف الليل بأبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبدأ برنامج التعقيم الوطني في أبوظبي، منتصف الليل، من الساعة 12 إلى 5 صباحا، ويستمر يوميا ، وستقيد خلال هذه الفترة الحركة المرورية وحركة الجمهور وستتوقف وسائل النقل العام.

وقامت شرطة أبوظبي خلال تنفيذ برنامج التعقيم الوطني الذي طبق العام الماضي، بتفعيل أجهزة الرادار والأنظمة الذكية وتحرير المخالفات غيابياً عبر الدوريات في مناطق الإمارة كافة، لغير الملتزمين بالبقاء في المنزل أثناء ساعات برنامج التعقيم الوطني.

جدير بالذكر أن لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في أبوظبي أعلنت في وقت سابق عن إطلاق برنامج التعقيم الوطني في الإمارة ابتداءً من يوم الأثنين الموافق 19 يوليو 2021 في إطار الجهود المستمرة لحماية الصحة العامة والحد من انتشار فيروس كوفيد-19.

وأكدت أنه يتعين على الجمهور البقاء في المنزل وعدم الخروج إلا لشراء الاحتياجات الغذائية والدوائية الضرورية، مشيرة إلى أنه يمكن تقديم تصاريح الحركة في إمارة أبوظبي، يرجى زيارة http://http://www.adpolice.gov.ae

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