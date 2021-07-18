الامارات | «إسلامية الشارقة» تفتتح مسجداً بالنهدة يسع 1000 مصلٍ

شكرا لقرائتكم خبر عن «إسلامية الشارقة» تفتتح مسجداً بالنهدة يسع 1000 مصلٍ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتحت دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة مسجد الأجر بمنطقة النهدة، حيث يتسع لـ 1000 مصلٍ ومصلية، وذلك ضمن خطة الدائرة للعام الجاري؛ تلبية لحاجة قاطني المنطقة التي تشهد نمواً عمرانياً وكثافة سكانية.

شهد الافتتاح رئيس دائرة الشؤون الإسلامية عبدالله خليفة يعروف السبوسي، ومدير عام دائرة الأوقاف بالشارقة طالب إبراهيم المري، وعدد من المسؤولين، حيث تجولوا في أرجاء المسجد واطلعوا على مرافقه التي شيدت وفق الطراز المعماري الإسلامي الحديث، بقبة دائرية ومنارة بارتفاع 30 متراً.

شيد المسجد على نفقة دائرة الأوقاف بالشارقة، ضمن حملة «مساجد متابعي الخط المباشر 2» التي نظمتها الدائرة بالتعاون مع هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون.

وقد بني على مساحة أرض إجمالية تبلغ 1496 متر مربع، تضم المصلى ومرافقه الخدمية، من دورات المياه والميضأة وسقيا الماء، ويتكون المصلى من طابقين، ويتسع لـ 1000 مصل ومصلية، منها 215 لمصلى النساء.

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