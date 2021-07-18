الامارات | 11 شرطاً يجب توفرها بالأضحية قبل الذبح

شكرا لقرائتكم خبر عن 11 شرطاً يجب توفرها بالأضحية قبل الذبح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت بلدية أم القيوين بأنه يجب على المضحين مراعاة 11 شرطاً للأضحية السليمة، بحيث تكون متوافقة مع الشروط الشرعية من حيث السن والسلامة وخلوها من العيوب من أن تكون عوراء أو عرجاء أو مريضة أو هزيلة.

وأوضحت أن آلية عمل المقاصب في عيد الأضحى بالإمارة تبدأ من الساعة السابعة صباحاً وحتى السابعة مساءً، في كل من مقصب أم القيوين ومقصب الأبرق ومقصب السلمة ومقصب فلج المعلا، حيث سيقوم المضحي بتسليم الأضحية لفريق الأضاحي وسيتم توزيع أرقام تسلسلية على كل مضحٍ، إذ ستمر الأضحية بمنقطة الفحص والذبح ضمن إجراءات صحية سليمة.

وأشارت إلى وجود أربع معايير للذبح في المقاصب، أبرزها إجراء الفحص البيطري على الأضحية قبل وبعد الذبح، وتوفير بيئة نظيفة للذبح، ووجود قصابين مؤهلين ومرخصين قانونياً والسيطرة على الأمراض المشتركة في الأضاحي، مضيفة أنه سيتم تسليم الأضاحي للسيارات في نقطة التسليم.

المواصفات الـ11 للأضاحي

1. أن يكون الصوف ناعم ولا يتقصف بمجرد شده باليد.

2. وأن يكون الجلد سليماً خالياً من الجرب أو الجروح أو الدمامل.

3. عدم وجود إسهال وذلك بالنظر إلى أسفل الألية أو الذيل.

4. أن يكون الرأس مرفوعاً للأعلى وليس متدلياً إلى الأرض.

5. أن تكون عيناها لامعتان براقتان خاليان من الدموع والافرازات.

6. أن تكون ملتحمة العين ذات لون وردي.

7. عدم وجود افرازات أو ارتشاحات أو التهابات في الأنف أو الفم أو اللسان.

8. أن يكون التنفس طبيعي ولا يوجد كحة أو لهجان.

9. أن تكون منطقتي الرقبة الصدر ممتلئتين باللحم.

10. ألا تكون عظام الظهر بارزة عند لمسها باليد.

11. وأن تكون القوائم ممتلئة وليست نحيلة.

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