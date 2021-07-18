الامارات | «طرق دبي» تحدد شرط التنقل بالمترو إلى المطار خلال العيد

شكرا لقرائتكم خبر عن «طرق دبي» تحدد شرط التنقل بالمترو إلى المطار خلال العيد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مستخدمي المواصلات العامة إلى الوصول باكراً إلى المطار، تجنباً للتأخير المتوقع خلال الفترة الحالية، كما أفادت بإمكانية التنقل المريح عبر مترو دبي للوصول إلى المطار لا سيما خلال فترة الأعياد الحالية التي تشهد إقبالاً على السفر، مشيرة إلى أن المدة الزمنية المستغرقة للتنقل باستخدام مترو دبي، بين محطة الراشدية والمبنى رقم واحد، والمبنى ثلاثة في المطار، لا تزيد عن خمس دقائق و15 ثانية، فيما تستغرق مدّة التنقّل بين محطة GGICO، والمبنى رقم واحد والمبنى ثلاثة في المطار، نحو دقيقتين و10 ثوانٍ.

ونبهت الهيئة الركاب المتجهين إلى المطار باستخدام مترو دبي، إلى وجوب التقيد بالعدد والحجم المسموح به من الحقائب على متن قطار المترو، كما دعتهم للتوجه إلى المطار قبل أربع ساعات من موعد الرحلة.

وقالت الهيئة عبر منصاتها الرقمية، "يجب على المتجهين إلى مطار دبي خلال عطلة عيد الأضحى، الانطلاق باكراً للوصول قبل أربع ساعات من موعد الرحلة، حيث يتوقع أن تكون الحركة المرورية كثيفة على الطرق المؤدية إلى المطار مبنى واحد وثلاثة.

وأشارت إلى وجوب وضع الحقائب في الأماكن المخصصة في مقصورة القطار، والالتزام بحمل حقيبتين فقط خلال رحلتهم بالمترو، أحدهما كبيرة، والثانية حقيبة يد صغيرة.

وأكدت الهيئة أن دبي ستكون في خدمة القادمين أو المغادرين عبر مطار دبي الدولي في عطلة عيد الأضحى، للوصول من وإلى المبنى رقم واحد والمبنى رقم ثلاثة، وذلك من الخامسة صباحاً وحتى الواحدة صباحاً في اليوم التالي.

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