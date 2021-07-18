الامارات | العثور على جثة مواطن ثلاثيني بالفجيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على جثة مواطن ثلاثيني بالفجيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عثرت أجهزة الأمن بالفجيرة على جثة مواطن يبلغ من العمر 39 عاماً، خلف مصلى العيد بالفجيرة، وباشرت في تحقيقاتها للكشف عن ملابسات الحادث، والأسباب التي أدت إلى الوفاة.

وورد بلاغ إلى غرفة العمليات في الساعة 8 مساء يوم أمس، يفيد بوجود جثة مواطن بالقرب من مصلى العيد بالفجيرة، وعليه انتقلت على الفور فرق البحث والمختبر الجنائي والإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تم التعرف إلى هوية الجثة، وجرى نقلها إلى المختبر الجنائي لعرضها على الطبيب الشرعي لفحصها وتحديد أسباب الوفاة.

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