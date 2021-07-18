الامارات | رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يعزون ملك بلجيكا في ضحايا الفيضانات

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يعزون ملك بلجيكا في ضحايا الفيضانات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، برقية تعزية إلى جلالة الملك فيليب ملك بلجيكا وذلك في ضحايا الفيضانات التي غمرت عددا من المدن البلجيكية جراء الأمطار الغزيرة.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تعزية مماثلتين إلى جلالة الملك فيليب.

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