هزاع بن زايد يعزي في وفاة بشير المحيربي

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أعرب سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي عن صادق تعازيه ومواساته برحيل بشير المحيربي مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان، سائلاً المولى القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ودوّن سموه على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قوله: «أحر التعازي وصادق المواساة برحيل المرحوم بشير خلفان سالم حايز المحيربي مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان، سائلين المولى القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون».