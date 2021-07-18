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هزاع بن زايد يعزي في وفاة بشير المحيربي

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ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد) 

أعرب سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي عن صادق تعازيه ومواساته برحيل بشير المحيربي مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان، سائلاً المولى القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
ودوّن سموه على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قوله: «أحر التعازي وصادق المواساة برحيل المرحوم بشير خلفان سالم حايز المحيربي مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان، سائلين المولى القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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