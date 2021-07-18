قرقاش: رؤية وقيم وطموح الإمارات محل تقدير الأصدقاء

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة على عمق العلاقات الثنائية القوية مع الولايات المتحدة. واصفاً في تغريدات على «تويتر» أسبوعاً إيجابياً ومثمراً من الاجتماعات واللقاءات في واشنطن، وقال «العلاقات في أفضل حالاتها، وتواصل مهم مع أحد أهم الأصدقاء والحلفاء. نجدّد ونعمّق علاقاتنا برؤية مستقبلية تجاه قضايا السلام والاقتصاد والتكنولوجيا. وفي عام الخمسين رؤية الإمارات وقيمها وطموحها محل تقدير الأصدقاء».

وأضاف معالي الدكتور أنور قرقاش: «التقدير الكبير للإمارات وقيادتها وتوجهاتها في العاصمة الأميركية إيجابي للغاية وبناء. وهذه الزيارة تمثل فرصة ثمينة لشرح توجهاتنا خلال المرحلة المقبلة. فالإمارات صوت العقل والمصداقية والشفافية، كما أنها مشروع عربي حضاري يحمل في طياته الاستقرار والتنمية والاعتدال والوسطية». وتابع قائلاً «لقد أكدنا مجدداً تركيز الإمارات على الدبلوماسية. ما زلنا ملتزمون بالعمل عن كثب مع الولايات المتحدة والمشاركة في التحديات العالمية والإقليمية وقضايا المناخ، وكوفيد والاستقرار».

ونشر موقع وزارة الخارجية والتعاون الدولي قول معالي الدكتور قرقاش: «إن العلاقات الإماراتية الأميركية متينة وقوية كما كانت عليه دائماً». وقال الموقع في تغريدة على «تويتر» إن معالي المستشار

الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، عقد ومعالي السفير يوسف العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة اجتماعات مع كبار مسؤولي إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن وأعضاء مجلس الشيوخ والمحللين السياسيين خلال زيارته إلى واشنطن هذا الأسبوع.