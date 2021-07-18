تعاون بين «الهلال» و«صحة»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

وقعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» بمقر الهيئة بأبوظبي، أمس، اتفاقية تعاون لتعزيز الشراكة بين الجانبين في المجالات الصحية والإنسانية والمجتمعية.

وحددت بنود الاتفاقية أطر التعاون وآليات التنسيق بين الجانبين في هذا الصدد، بما يخدم برامجهما ويوفر رعاية أكبر للمستفيدين من خدماتهما في المجال الصحي، وبموجب الاتفاقية تقوم شركة «صحة» بدعم مبادرات الهلال الأحمر الطبية وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للحالات المحولة من الهيئة، إلى جانب التبرع بالأجهزة الطبية والأدوية لصالح برامج الهيئة الطبية داخل الدولة وخارجها.

وقع الاتفاقية عن هيئة الهلال الأحمر الدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين العام، وعن شركة «صحة» الدكتور طارق فتحي الرئيس التنفيذي.

وأكد الفلاحي أن توقيع اتفاقية التعاون يجسد حرص سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس الهيئة، على نسج شراكات هادفة وبناءة بين هيئة الهلال الأحمر والمؤسسات والشركات في الدولة من أجل ترقية وتطوير مبادرات الهلال الأحمر محلياً وخارجياً، وتعزيز دور الدولة على الساحة الإنسانية الإقليمية والدولية. وشدد على اهتمام سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان بمثل هذه الشراكات التي تحدث نقلة نوعية في مستوى البرامج والمشاريع التي تنفذها الهيئة لدعم مجالات التنمية البشرية والإنسانية، مشيراً إلى أن سموه يوجه دائماً بالارتقاء بمضامين التعاون والتنسيق المشترك مع مكونات المجتمع الإماراتي وقطاعاته المختلفة لارتياد مجالات أرحب في البذل والعطاء من أجل الإنسانية وقضاياها الحيوية. وقال: إن شركة «صحة» تضطلع بدور حيوي في دعم خدمات الرعاية الصحية في الدولة وتنمية المجتمع، إلى جانب دورها الإنساني المتميز، فكانت مثالاً للتعاطي الخلاق مع قضايا الوطن الحيوية، وذلك من خلال مساندتها المستمرة ورعايتها الكريمة لأنشطة وبرامج الهيئات والمؤسسات الإنسانية في الدولة وعلى رأسها هيئة الهلال الأحمر التي تحظى بدعم قوي من الشركة لتحقيق أهدافها وغاياتها الإنسانية.

شراكة

أكد الدكتور طارق فتحي الرئيس التنفيذي لشركة «صحة»، أن هذه الاتفاقية تأتي انطلاقاً من مسؤولية شركة «صحة» المجتمعية، وحرصها على دعم مشاريع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، التي تعد من أبرز الهيئات في مجالات العمل الخيري والإنساني، والتي قدمت وما زالت تقدم العون والمساعدة للمحتاجين في دولة الإمارات وخارجها. وأعرب عن اعتزاز شركة «صحة» بهذه الشراكة الاستراتيجية مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لدعم مشاريع الهيئة، خاصة في مجال توفير الرعاية الصحية عالمية المستوى للحالات التي تحولها الهيئة إلى منشآت شركة «صحة»، إذ تولي شركة «صحة» أهمية كبيرة لتعزيز جانب المسؤولية الاجتماعية، وتسهم بالتعاون مع شركائها الإنسانيين، وفي مقدمتهم الهلال الأحمر الإماراتي، في دعم مجالات العمل الإنساني والتنموي.