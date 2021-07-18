بلدية الشارقة.. جاهزية تامة لاستقبال العيد

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (الاتحاد)

أكدت بلدية مدينة الشارقة انتهاء استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك وفق خطط ممنهجة من قبل كافة القطاعات والإدارات المعنية لضمان تقديم خدماتها وفق أفضل المعايير، وتنفيذ زيارات تفتيشية مختلفة سواء على المنشآت الغذائية أو صالونات الحلاقة ومراكز التجميل، أو تنظيم حملات مكثفة لرصد جميع مشوّهات المظهر العام والسلوكيات السلبية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها من قبل فرق التفتيش التي تواصل العمل على مدار الساعة.

وأعلنت الشيخة شذى المعلا مساعد المدير العام لقطاع الصحة العامة والمختبرات المركزية عن تشكل فرق تفتيش للتكثيف من الحملات والجولات والزيارات التفتيشية على المنشآت الغذائية وخصوصاً المطاعم والكافتيريات التي تشهد إقبالاً خلال العيد للتأكد من التزامها بكافة الضوابط والمعايير الصحية المنظمة لسير العمل والالتزام كذلك بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي أعلنتها البلدية سابقاً، مشيرةً إلى أن البلدية شكلت فريقاً آخر للتفتيش على صالونات الحلاقة ومراكز التجميل.

وأكدت على أن العيادة البيطرية في منطقة الجبيل سيتم إغلاقها مؤقتاً حتى 23 يوليو. وأهابت البلدية بالجمهور ضرورة التواصل معها عبر مركز الاتصال على الرقم 993 للإبلاغ عن أية تجاوزات أو ملاحظات، حيث ترحب بجميع الاتصالات على مدار الساعة.