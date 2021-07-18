«خطة أمنية» بشرطة الشارقة لاستقبال عيد الأضحى

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (وام)

أكدت القيادة العامة لشرطة الشارقة جاهزية عناصرها لاستقبال عطلة عيد الأضحى المبارك بخطة أمنية متكاملة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد بمقر القيادة برئاسة العميد عبد الله مبارك بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة. وكشف الاجتماع عن تخصيص 300 دورية أمنية ومدنية لتسييرها في كافة المناطق والشوارع الرئيسية داخل مدينة الشارقة والمنطقتين الوسطى والشرقية وتنظيم حركة السير بجميع الميادين وبالقرب من الساحات المحيطة بالمساجد والمصليات. وتناول الاجتماع جاهزية غرفة العمليات المركزية واستعدادها للتعامل مع مختلف البلاغات والاستفسارات على مدار الساعة.

ودعت القيادة العامة لشرطة الشارقة الجمهور إلى «الاحتفال بأمان» وفق الإجراءات الوقائية والاحترازية وحثت على التواصل معها عبر القنوات المجانية التي خصصتها على مدار الساعة وهي منصة الاتصال 999 للحالات الطارئة و901 للحالات غير الطارئة أو خدمة «حارس» عبر تطبيق شرطة الشارقة أو عبر البريد الإلكتروني:

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