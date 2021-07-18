الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فحص

دعا قرّاء إلى تحفيز إدارات المستشفيات الخاصة على خفض أسعار فحص «كورونا»، بما يشجّع المزيد من الأفراد على إجراء عمليات الفحص بشكل دوري، وبما يدعم إجراءات الوقاية الاستباقية، لمنع انتشار الفيروس بين الأسر، عبر العزل والعلاج المبكر لأي حالات يتم اكتشافها.

تهوّر

لاحظ سائقو سيارات أن بعض مندوبي المنصات الإلكترونية لتوصيل طلبات الطعام، يقودون الدراجات النارية بطريقة متهوّرة، ويتنقلون بين السيارات بسرعة لكسب الوقت، ما يتسبب في إرباك حركة السير، واحتمالات التعرض للحوادث.

تعاون

جدّد صحافيون يعملون في صحف ووسائل إعلام محلية، دعوة الوزارات والمؤسسات الحكومية المحلية والاتحادية، إلى إبداء قدر أكبر من التعاون، للحصول على معلومات تخص تلك الجهات، وأشاروا إلى أن أسئلتهم حول العديد من القضايا التي تهم القرّاء تذهب أدراج الرياح، بسبب تجاهلها، أو الرد عليها بعد فوات الأوان.

نفايات

لاحظ سكان في عجمان أن تغيير مكبات النفايات القديمة، في مناطق عدة بالإمارة، بأخرى جديدة، أسهم في الحد من انتشار الذباب وتلوث البيئة.

وكالات

اشتكى قرّاء مبالغة بعض وكالات السيارات في أسعار خدمة تغيير الزيوت والفلاتر بشكلٍ ملحوظ، اعتماداً على بند في العقد يعطي الوكالات الحق في إسقاط «الضمان»، في حال إجراء الصيانة خارجها، مطالباً الجهات المعنية بالتدخل ومراقبة الأسعار.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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