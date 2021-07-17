«أكاديمية الإعلام الجديد» تنظم ورشة التواصل الرقمي الإخباري

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

نظمت أكاديمية الإعلام الجديد، ورشة التواصل الرقمي الإخباري الأولى من نوعها، بالتعاون مع «مكتب تنظيم الإعلام» التابع لوزارة الثقافة والشباب، وبمشاركة مختلف القنوات الإخبارية والصحف والرقمية المتواجدة في الدولة للتعريف بأحدث استراتيجيات تصميم وتنفيذ وتوزيع المحتوى الإخباري الرقمي النوعي.

وقدّم الجلسة، التي نظمتها الأكاديمية عن بُعد بحضور أكثر من 60 مشاركاً، البروفيسور مات بايلي المتخصص في وضع برامج للجامعات العالمية والمحاضر الأكاديمي البارز في أكاديمية الإعلام الجديد ومطوّر العديد من برامجها، حيث عرض أبرز توجهات استهلاك المحتوى الرقمي وتحليله، والتغييرات الجذرية والمتسارعة في عملية صناعته، والأدوات والتقنيات المطلوبة لتحقيق التفاعل الجماهيري الأكبر والتفاعل الأوسع مع مضمونه.

راشد النعيمي

وقال الدكتور راشد خلفان النعيمي، المدير التنفيذي لمكتب تنظيم الإعلام: «تأتي هذه الدورة التدريبية بالتعاون مع أكاديمية الإعلام الجديد في توقيت مُهم يتعزز فيه دور الإعلام الرقمي، ويزداد حضوره الفاعل وتأثيره في تحديد التوجهات، لا سيما مع ازدياد نسب اهتمام، ومتابعة القنوات، والمنصات الرقمية خلال فترة جائحة كورونا، التي شهدت توقفاً مؤقتاً لإصدار النسخ الورقية للعديد من الصحف والمطبوعات».

راشد العوضي

بدوره، قال راشد العوضي، المدير التنفيذي لأكاديمية الإعلام الجديد:«اجتماعنا اليوم يعتبر تاريخياً، جميع المنصات الرقمية الإخبارية في دولة الإمارات والتي تشكل عصب المجتمع الإماراتي الإخباري في مكان واحد، ملايين المتابعين والآلاف من التفاعلات تحصل بشكل يومي في هذه القنوات الرقمية من خلال القصص والأخبار التي ينشرونها لمجتمعاتنا، فلا شك بأن اليوم أصبح من واجبنا كمركز أكاديمي تقديم كل أشكال الدعم التي من شأنها المساهمة في تعزيز فرص الاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات ورفع مستوى الكفاءة الرقمية وصناعة المحتوى في العالم العربي.