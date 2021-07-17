«إسعاف دبي» كوادر متخصصة على مدار الساعة

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

من منطلق حرص مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف على سلامة المجتمع، واستعدادها التام لتقديم أفضل الخدمات الإسعافية في إجازة عيد الأضحى المبارك، خصصت المؤسسة كوادر متخصصة من 442 مسعفاً وأطباء متخصصين و122 آلية ومركبة.

تنوعت المركبات بين سيارات الإسعاف والمستجيب السريع والدراجات الهوائية والنارية والزوارق البحرية، و222 مشغل مركبة إسعاف بالإضافة للمشرفين الميدانيين، لتأمين شوارع وأحياء إمارة دبي بسكانها وزائريها.

وأكد خليفة الدراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للإسعاف على أن المؤسسة حريصة جداً على سلامة الجميع في جميع الأوقات، وأن التنوع في الآليات الإسعافية سيكفل الوصول الأسهل والأسرع في حال الحالات الطارئة على مدار الساعة وفي أي مكان.

وتمنى الدراي لأفراد المجتمع قضاء أوقات سعيدة وآمنة في العيد، مؤكداً ضرورة حرصهم على تحمل المسؤولية تجاه أنفسهم ومجتمعهم، والالتزام بالإجراءات الاحترازية لضمان سلامتهم وسلامة أحبابهم.