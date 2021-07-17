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طقس الإمارات غداً الأحد

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ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم ومغبر أحياناً، ويتخلله بعض السحب الركامية الممطرة، خاصة على المناطق الشرقية.
تكون حركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة الغبار والأتربة، وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً. وتصل سرعتها إلى 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س. 
يكون الموج في الخليج العربي مضطرباً إلى متوسط. يحدث المد الأول عند 19:42 والمد الثاني عند 07:48 والجزر الأول عند الساعة 12:37 والجزر الثاني عند الساعة 02:21. 
في بحر عمان، يكون الموج مضطرباً إلى متوسط. يحدث المد الأول عند 15:21 والمد الثاني عند الساعة 05:34 والجزر الأول عند الساعة 08:59 والجزر الثاني عند الساعة 22:51. 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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