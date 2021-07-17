الامارات | بتوجيهات محمد بن زايد توسيع نطاق مهرجان الظفرة

شكرا لقرائتكم خبر عن بتوجيهات محمد بن زايد توسيع نطاق مهرجان الظفرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.. تنطلق فعاليات الدورة الخامسة عشرة من مهرجان الظفرة خلال الفترة من 28 أكتوبر 2021 إلى 22 يناير 2022.

ووجه سموه بتوسيع نطاق المهرجان ليشمل مزاينات الإبل في كلٍ من سويحان ورزين ومدينة زايد إلى جانب المزاينة الرئيسية في موقع مهرجان الظفرة، كما وجه سموه بزيادة قيمة جوائز المهرجان إلى 110 ملايين درهم.

وتتزامن فعاليات الدورة الخامسة عشرة من المهرجان مع الاحتفاء بعام الخمسين حيث يشهد اهتماماً واسعاً ومشاركةً كبيرةً من قبل ملاك الإبل في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتعكس توجيهات سموه الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لمشاريع صون الموروث الثقافي الإماراتي والخليجي والمحافظة عليه ونقله للأجيال المتعاقبة، وتعزيز المهرجانات التراثية وتنميتها وتطويرها، كما جاءت توجيهات سموه تمكيناً لملاك الإبل للاستمرار في تربية الإبل ورعايتها وتنميتها وتشجيعهم على اقتناء أهم السلالات العربية الأصيلة، بالإضافة إلى دعم المهتمين بمسابقات الصيد بالصقور والخيول العربية الأصيلة والسلوقي العربي والرماية، ومزاينات الصقور والسلوقي وغنم النعيم. كما تهدف زيادة قيمة الجوائز إلى تنشيط مجال تربية الإبل وسباقات الهجن والذي من شأنه خلق فرص عمل جديدة.

ويهدف مهرجان الظفرة إلى توحيد المعايير والشروط والأحكام وتكثيف الجهود لتحقيق النجاح في المزاينات وزيادة عدد ملاك الإبل المشاركين في المزاينات والحفاظ على سلالات الإبل الأصيلة وزيادة الإقبال على البيع والشراء والإسهام في تطوير السياحة الداخلية والخليجية وتحفيز النشاط الاقتصادي، وتسليط الضوء على المنطقة وتعزيز مركز أبوظبي لتكون الوجهة الأولى لمزاينات الإبل محلياً وإقليمياً ودولياً.

وثمن معالي اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برفع قيمة جوائز المهرجان بهدف تطويره والتوسع في مزاينات الإبل لتشمل مناطق متعددة في إمارة أبوظبي، ما يشجع مشاركة أكبر عددٍ من ملاك الإبل في المهرجان السنوي.

وأكد معالي اللواء أن الدعم اللامحدود الذي يوليه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لمشاريع صون التراث جعل من إمارة أبوظبي نموذجاً فريداً في مجال تنظيم المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، وتعزيز حضور تاريخ المنطقة العريق في وجدان أبنائها مشيراً إلى أن أبوظبي أصبحت اليوم أهم وجهات ملاك الإبل الأصيلة من محليات ومجاهيم وإحدى المحطات السنوية في مجال مزاينات الإبل.

وأشار معاليه إلى أن لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي وبدعم من القيادة الرشيدة، تمضي قدماً على نهج المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، من أجل تحقيق رؤيتها الشاملة في تعزيز الثقافة وتأصيل الموروث الإماراتي وترسيخ قيمه، وتأكيد دور أبوظبي في تعزيز التفاعل والتواصل الثقافي للإسهام في إيصال الرسالة الحضارية والإنسانية لدولة الإمارات إلى مختلف شعوب العالم.

من جانبه قال عيسى سيف المزروعي نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، إن مهرجـان الظفرة بدورته الخامسة عشرة سيشهد أربع مزاينات /سويحان، رزين، مدينة زايد، ومزاينة مهرجان الظفرة/ ضمن موسم مزاينات الإبل في إمارة أبوظبي 2021/2022، حيث ستبلغ قيمة جوائزه 110 ملايين درهم موزعة على 313 شوطاً خصص لها 2937 جائزة.

وأضاف المزروعي أن الدورة الجديدة من المهرجان ستشمل إطلاق جائزة "بيرق الإمارات" لفئتي /المحليات والمجاهيم/ بقيمة 6 ملايين درهم حيث تتبع آلية جديدة تعتمد على النقاط وتعد الأولى من نوعها في مسابقات مزاينات الإبل وإضافة أشواط جديدة لمزاينة الإبل خاصة بفئتي المهجنات الأصايل والوضح، بالإضافة إلى مسابقة المحالب. مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تشهد المزاينات الأربع مشاركة أكثر من 13 ألف مطية.

وأوضح المزروعي أن مزاينة سويحان ستنطلق خلال الفترة من 28 أكتوبر إلى 3 نوفمبر 2021 وقد خصص لها جوائز بقيمة تصل لنحو 11 ملونا و415 ألف درهم، فيما ستنطلق مزاينة رزين خلال الفترة من 25 نوفمبر ولغاية 1 ديسمبر 2021 وقد خصص لها جوائز بقيمة 11 مليونا و415 ألف درهم، أما مزاينة مدينة زايد فستنطلق خلال الفترة من 23 ولغاية 29 ديسمبر 2021، وقد خصص لها جوائز بقيمة بقيمة 11 مليونا و415 ألف درهم، ومسك الختام مع مزاينة مهرجان الظفرة التي ستقام خلال الفترة من 13 إلى 22 يناير 2022 بمجموع جوائز يبلغ 51 مليونا و668 ألف درهم.

وأشار المزروعي إلى أن المسابقات التراثية ستقام خلال الفترة من 13 إلى 22 يناير 2022 في موقع مهرجان الظفرة بمدينة زايد، وستشمل إقامة 27 شوطاً، موزعة على الفئات التالية /سباق الخيول العربية الأصيلة، الصيد بالصقور، سباق السلوقي العربي، مزاينة الصقور، مزاينة السلوقي العربي، الرماية، مزاينة غنم النعيم/.

وأكد نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية حرص اللجنة المنظمة على تطبيق جميع التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية على المشاركين واللجان المشرفة بالتنسيق مع الجهات المختصة والمعنية في إمارة أبوظبي، وأن دخول المهرجان سيقتصر على الحاصلين على تطعيم " كوفيد - 19 " مع إبراز نتيجة سلبية للفحص المخبري عبر تطبيق الحصن والالتزام بارتداء الكمامة والتباعد الجسدي بين الأشخاص واللجان المختلفة، إلى جانب إجراء فحوصات درجات الحرارة وتعقيم جميع مواقع المهرجان بشكل يومي، وذلك حرصاً على سلامة الجميع.

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