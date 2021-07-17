شرطة أبوظبي تعد خطة شاملة لتعزيز الأمن والسلامة خلال العيد

ابوظبي - سيف اليزيد - أكملت القيادة العامة لشرطة أبوظبي استعداداتها لعيد الأضحى المبارك بإعداد خطة أمنية شاملة لتوفير الأمنوالسلامة والطمأنينة للجمهور من المواطنين والمقيمين والزوار تشمل تكثيف الدوريات الشرطية والأمنية حول مصليات العيد، والمراكز التجارية والأسواق والحدائق والمتنزهات العامة.

واكدت استمرار العمل بمركز القيادة والتحكم في إدارة العمليات بقطاع العمليات المركزية على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع ، لتلقي المكالمات والبلاغات وتأمين وصول الفرق الشرطية المختصة بأسرع وقت لتلبية النداءات العاجلة والحالات الطارئة . وحثت شرطة أبوظبي السائقين على عدم الانشغال بالرد على رسائل المعايدة والمكالمات الهاتفية أثناء القيادة مما يؤدي إلى تشتيت الذهن عن متابعة الطريق، وينتج عنه وقوع الحوادث المرورية وما ينجم عنها من وفيات وإصابات بليغة.

ودعت الأسر إلى الاهتمام بالأطفال، وعدم الانشغال عنهم، وعدم السماح لهم باستخدام الألعاب النارية، حفاظاً على سلامة الجميع، لما تسببه من أضرار صحية أو حرائق في المنازل، ومراقبتهم في الحدائق العامة ومراكز التسوق ، وأخذ المزيد من الاحتياطات والانتباه لتصرفاتهم، ومنعهم من دخول الشرفات والأماكن المرتفعة. كما ناشدت أولياء الأمور بضرورة مراقبة أبنائهم عند دخولهم لأحواض السباحة حتى وإن كانوا يجيدون السباحة وعدم تركهم وحدهم، وضرورة أن يرتدي الطفل سترة السباحة الواقية من الغرق عند اللعب بالماء.

ولفتت إلى استمرار تقديم خدماتها لنشر وتعزيز الأمن والأمان ومواصلة الجهود في نشر الوعي بين مختلف فئات المجتمع بأهمية الالتزام بالإجراءات والتدابير للوقاية من انتشار جائحة كورونا "كوفيدـ 19" واتباع إرشادات الجهات الرسمية في الدولة، وأهمها لبس الكمامات والتباعد الجسدي والاجتماعي.









