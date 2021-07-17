الامارات | «عقابية دبي» تحدد مواعيد زيارة النزلاء «عن بعد» خلال عيد الأضحى

شكرا لقرائتكم خبر عن «عقابية دبي» تحدد مواعيد زيارة النزلاء «عن بعد» خلال عيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، أول وثاني أيام عيد الأضحى المبارك موعدا لزيارة النزلاء والنزيلات، من الساعة الثامنة صباحا وحتى 12 ظهراً، خلال أوقات العمل الرسمية عبر خدمة التواصل المرئي عن بعد، تنفيذاً للإجراءات الاحترازية المتبعة للحماية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأكد مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية بالنيابة العميد مروان عبد الكريم جلفار، استمرار تقديم خدمة التواصل المرئي «عن بعد» بين النزلاء وذويهم خلال يومي عيد الأضحى المبارك، داخل الدولة وخارجها، مشيراً إلى أن المنشآت العقابية بدأت العمل في الخدمة الافتراضية مذ بدأت الأزمة العالمية، متسببة بحظر في حركة الطيران العالمية، وإغلاق في العديد من الدول.

وقال جلفار إنه حرصاً من شرطة دبي على تمكين النزلاء من التواصل مع ذويهم في مختلف الأوقات والمناسبات، أطلقنا خدمة التواصل المرئي عن بعد بين نزلاء المنشآت العقابية وذويهم، كمبادرة إنسانية تهدف إلى تمكينهم من التواصل الدائم مع عائلاتهم سواء داخل الدولة أو خارجها، إلى جانب حرصنا على توفير الدعم اللوجستي الكامل بالتعاون مع الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي ولا يتطلب الأمر سوى تقدم ذوي النزلاء بطلب إلكتروني لزيارة أقاربهم عبر تطبيق شرطة دبي على الهواتف الذكية، ومن ثم يتم إرسال رسالة نصية إلى صاحب الطلب مزودة بالرابط الخاص بإجراء المكالمة المرئية وتوقيتها المحدد، من خلال الموقع الإلكتروني للقيادة العامة لشرطة دبي، ليتمكن بذلك النزيل أو النزيلة من إجراء المكالمة المرئية عبر الأجهزة الالكترونية التي وفرتها لهم الشرطة.

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