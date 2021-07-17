أبوظبي تعتمد الإجراءات الوقائية الخاصة بالأضاحي

ابوظبي - سيف اليزيد - اعتمدت لجنة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي، بالتعاون مع دائرة الصحة أبوظبي، ومركز أبوظبي للصحة العامة، الإجراءات الوقائية والاحترازية العامة الخاصة بالأضاحي في عيد الأضحى المبارك، وذلك حفاظاً على الصحة العامة وسلامة أفراد المجتمع.



وسيتم التنسيق مع المنظمات الخيرية داخل الدولة بخصوص جمع قيمة الأضاحي والتبرعات الخاصة بها، على أن تتم إجراءات ذبح الأضاحي في المسالخ المعتمدة داخل الدولة والتي تقدم خدماتها للمتعاملين من داخل المركبة.

ويُحظر التعامل مع العمالة المتجولة التي تعرض خدمة ذبح الأضاحي في المنازل. كما يجب تطبيق كافة التدابير الاحترازية والوقائية عند توزيع لحوم الأضحية على الأصدقاء.