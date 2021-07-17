«الإمارات للتعليم» تعلن عن شواغر مدراء المدارس للعام الدراسي المقبل

ابوظبي - سيف اليزيد - دينا جوني (دبي)

أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عن شواغر مدراء المدارس في الميدان التربوي، للعام الدراسي المقبل 2021-2022، لمختلف المراحل الدراسية في مناطق الدولة كافة. وحدد موقع مبادرة «علّم لأجل الإمارات» الأماكن الشاغرة لوظيفة مدير مدرسة، منها في إمارة عجمان (للحلقات الأولى والثانية والثانوية)، والحلقة الثالثة في المنطقة الشرقية، والحلقة الأولى في إمارة أم القيوين، والحلقة الأولى والثانية والثالثة في منطقتي الفجيرة والشارقة، إضافة إلى مدير مدرسة مشتركة في رأس الخيمة، وأم القيوين، والحلقتين الثانية والثالثة في رأس الخيمة، والحلقة الثانية في دبي.

وذكر الموقع أنه تم تطوير معايير القيادة التربوية في دولة الإمارات، لضمان قدرة القادة التربويين في جميع مستويات المسؤولية على إظهار كفاءتهم المهنية التي تتماشى وتتوافق مع تطلعات رؤية الإمارات 2021، وتتوافق مع أفضل الممارسات المتعارف عليها دولياً، مشيراً إلى أن المعايير تشمل كلاً من الجوانب الأكاديمية والجوانب التشغيلية لعمل القادة التربويين، ويتم دمجها في دور مدير المدرسة.

وحددت المبادرة أربعة مجالات للقيادة، يتطلب من مدير المدرسة تطويرها، وهي القيادة المهنية والأخلاقية، والقيادة الاستراتيجية، والقيادة التعليمية، والقيادة التشغيلية (العمليات).

وذكرت المبادرة أن الحد الأدنى من المؤهلات التعليمية المطلوبة في مدير المدرسة شهادة البكالوريوس (بشكل أساسي)، وشهادة الماجستير أو الدكتوراه في التربية او القيادة التربوية، أو شهادة مهنية في القيادة التربوية، محددة لكل مؤهـــل عــدداً من سنوات الخبرة المطلوبة.

مميزات

شددت المبادرة على ضرورة توافر عدد من المميزات في المتقدم لوظيفة مدير مدرسة، منها الكفاءات السلوكية (مستوى الكفاءة 6)، والعمل بروح الفريق، وتمكين الموظفين وتطوير قدراتهم، والتواصل ومهارات الاتصال، وقيادة التغيير، والتركيز على خدمة العملاء، والتركيز على النتائج، وإدارة الموارد بفاعلية، والتفكير الاستراتيجي.