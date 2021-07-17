11 محاضراً بأكاديمية سيف بن زايد يحصلون على «المقيم المعتمد»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي ( الاتحاد)

حصل 11 محاضراً من أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية على شهادة المقيم المعتمد من هيئة المؤهلات البريطانية، ضمن جهود الأكاديمية لتعزيز الاستخدام الأمثل للموارد البشرية، وتلبية لاحتياجات شرطة أبوظبي في تأهيل الكوادر الوطنية وفق أفضل الممارسات العلمية المتخصصة عالمياً.

وأوضح اللواء ثاني بطي الشامسي مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية أن الأكاديمية بتحقيق هذا الإنجاز تؤكد حرصها واهتمامها بتحقيق الريادة والتميز في تقديم أفضل الممارسات الدولية التي تجسد تطلعات قيادتنا الرشيدة في إطار تنفيذ لاستراتيجية الوطنية للتعليم، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة لضمان جودة التعليم الشامل، والعادل وتعزيز فرص التعلم.

وأشار إلى أن شهادة المقيم تعد أحد أهم متطلبات الاعتماد المهني من مركز المؤهلات الأمنية بوزارة الداخلية، والمركز الوطني للمؤهلات بوزارة التربية والتعليم، مما يكلل جهود الأكاديمية الحثيثة بالحصول على الاعتمادات الدولية والمحلية لبرامجها المتخصصة بالعلوم الشرطية والأمنية.