106 كلغ وزن أكبر «عذج» في «مهرجان ليوا للرطب»

ابوظبي - سيف اليزيد - الظفرة (الاتحاد)

شهدت مسابقة أكبر «عذج» في مهرجان ليوا للرطب بدورته الـ17 الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، مشاركات مميزة وسط منافسات قوية بين مزارعي النخيل، حيث تستمر المنافسات في مسابقات المهرجان لغاية 25 يوليو الجاري في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة.

وأسفرت نتائج المسابقة عن تقدم سيف صياح سالم طماش المنصوري بالمركز الأول بوزن بلغ 106 كيلوجرامات، وجاء بالمركز الثاني سعيد سيف ثامر خلفان سيف المرر بوزن 98.8 كيلوجرام، وفي المركز الثالث صلهام حرموص سعيد صالح المزروعي بوزن 95.4 كيلوجرام، والرابع محمد سلطان بتال مبارك المرر بوزن 90.9 كيلوجرام، والخامس علي حمد سيف حمد المزروعي بوزن 90.4 كيلوجرام.

وكانت اللجنة المنظمة قد خصصت 15 جائزة لمسابقة أكبر عذج بقيمة إجمالية بلغت 234 ألف درهم، حيث تم استقبال المشاركات خلال اليوم الأول ضمن الأوقات المخصصة للتسليم (من 8 صباحاً ولغاية 3 مساءً)، وتضمنت شروط المشاركة في المسابقة أن الوزن المعتمد لأكبر «عذج» يكون بالكيلوجرام، ويتم ترتيب الأوزان من الأكثر وزناً فالأقل، ويحصل الوزن الأعلى على المركز الأول حتى المركز الخامس عشر، ويحق لكل مشارك المشاركة بعذج واحد فقط.

وتقام ضمن فعاليات مهرجان ليوا للرطب 2021 عدد من المحاضرات الافتراضية بالتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ويشارك فيها مهندسون زراعيون وخبراء في الزراعة ومكافحة الآفات الزراعية.

وانطلقت أمس أولى المحاضرات بعنوان «الممارسات الزراعية الجيدة للنخيل والتمور» قدمها المهندس أحمد الكعبي عبر تطبيق مايكروسفت تيمز، وتقام اليوم محاضرة «مكافحة آفات النخيل» يقدمها المهندس أسامة المساوي، ويوم 22 يوليو محاضرة «أصناف النخيل التجارية» يقدمها المهندس منصور المنصوري، ويوم 23 يوليو «عمليات الحصاد والجني لنخيل التمر» يقدمها المهندس خالد البلوشي، ويوم 24 يوليو محاضرة «أساسيات في زراعة أشجار الفاكهة» يقدمها المهندس أحمد الكعبي.

ويبدأ صباح اليوم استلام مشاركات مزاينة رطب الشيشي ومسابقتي الليمون المنوع والمحلي، ضمن مسابقات مهرجان ليوا للرطب بدورته الـ17، حيث يتم استقبال مشاركات المشاركين في الفترة من الساعة 8 صباحاً ولغاية 3 مساءً.

ويشترط للمشاركة في مزاينة رطب الشيشي أن يكون الإنتاج محلياً ومن موسم 2021، وأن يكون في مرحلة النضج المناسبة وألا تزيد نسبة إرطابه عن 50 %، وألا تتضمّن المشاركة الواحدة أكثر من صنف واحد ضمن فئات الصنف المعيّن، وألا يقل وزن الرطب المشارك عن 10 كلغ في الأصناف الفردية ويقدم في مخرافتين، وخلو الرطب من الإصابات الحشرية ومن الحشرات الميتة أو بيوضها أو يرقاتها أو مخلّفاتها، أن يكون الرطب خالياً من العيوب الظاهرة، وألا يحمل الرطب رائحة أو طعماً غير طبيعيَين أو أن تشوبه آثار معدنية أو رملية مثل الندب، وأن يكون حجم الرطب مناسباً، وألا يحتوي على ثمار غير مكتملة النضج، وأن يكون خالياً من بقايا المبيدات والأسمدة الكيميائية، حيث سيتم فحص الإنتاج الفائز مخبرياً.

الليمون

يشترط للمشاركة في مسابقة الليمون أن يكون من الإنتاج المحلي لدولة الإمارات لعام 2021، وأن يكون من محصول مزرعة المشارك أو حديقة منزله، و يجب عند التسجيل والمشاركة إبراز مستندات ملكية الأرض الزراعية أو المنزل، وخلو المحاصيل من الإصابات والعيوب الظاهرة، وأن يكون الحجم مناسباً والثمار مكتملة النضج، ويوضع كل صنف من الأصناف يراد المشاركة به في «مخرافة»، وألا يقل وزن الصنف الواحد عن 10 كيلوغرامات، كما تخضع المزارع والمنازل الفائزة بالمراتب الأولى في المسابقة للكشف والتدقيق من قبَل لجنة التحكيم.