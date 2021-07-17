الامارات | شرطة أبوظبي: الألعاب النارية بدايتها تسلية ونهايتها مأساوية

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي: الألعاب النارية بدايتها تسلية ونهايتها مأساوية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذرت شرطة أبوظبي من مخاطر الألعاب النارية خلال الاحتفال ببهجة عيد الأضحى، موضحة أن بدايتها تسلية ونهايتها مأساوية، قد تصل إلى الإضرار بالعيون وفقدان البصر ووقوع حرائق بالمنازل، ونبهت الأهالي إلى خطورة شراء أبنائهم للألعاب النارية من بعض مواقع التواصل الاجتماعي التي تحاول استغلال الأطفال والمراهقين عبر توفير الألعاب النارية بأسعار بسيطة.

وحثت أولياء الأمور على تشديد الرقابة على الأبناء الذين يقبلون على شرائها لتجنيبهم الحوادث المؤسفة، لأنها تشكّل خطراً على مستخدميها من الصغار، وتطال الموجودين في محيط استعمالها من حروق وتشوّهات مختلفة تؤدي إلى عاهات مستديمة أو مؤقتة، كما تحدث أضراراً بالممتلكات جرّاء ما تسببه من حرائق عند اشتعالها.

ودعت الجمهور عند معرفة أحد مروجي الألعاب النارية، أو أية معلومة تخص ذلك، إلى عدم التردد في الاتصال بهاتف الطوارئ 999 أو بخدمة أمان التي تتعامل مع طلبهم بسرية تامة على الرقم المجاني 8002626.

مخاطر الألعاب النارية تصل إلى فقدان البصر وحرائق بالمنازل.

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