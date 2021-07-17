الامارات | شرطة دبي: عدم الالتزام بالتعليمات سبب رئيس لحوادث الغرق

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي: عدم الالتزام بالتعليمات سبب رئيس لحوادث الغرق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذرت شرطة دبي من لا يجيدون السباحة، من التوغل في عرض البحر، ومن التقلبات الجوية، مشيرة إلى أن عدم التزام بعض مرتادي الشواطئ بتعليمات رجال الإنقاذ البحري الموجودين على طول شواطئ دبي، وعدم قراءة اللوحات الإرشادية التي وضعت لسلامة الجميع، وعدم النظر إلى الأعلام، خصوصاً العلم الأحمر الذي يرمز إلى التحذير من السباحة في الأماكن التي تشكل خطورة على ممارسي هذه الرياضة، تمثل أسباباً رئيسة لحوادث الغرق.

وتعتزم شرطة دبي نشر 120 دورية مرورية في شوارع الإمارة وجميع التقاطعات وكذلك في المناطق الحيوية، والمناطق التي ستشهد فيها كثافة أعداد المركبات، وفي أماكن التجمهر لمتابعة الأوضاع المرورية فيها خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

وأكد مدير الإدارة العامة للمرور بالإنابة في شرطة دبي، العقيد جمعة سالم بن سويدان، أن شرطة دبي تعمل على تحقيق أعلى معدلات السلامة على الطريق، وبث الراحة والطمأنينة في نفوس مستخدميها، من خلال وجودها الميداني في جميع الأوقات لضمان توفير الانسيابية في الحركة المرورية، ومنع تكدس المركبات على الطريق.

وأوضح أن الإدارة العامة للمرور انتهت من وضع عدد من السيناريوهات والخطط المرورية التي تسهم في انسيابية حركة السير، وتمنع الاختناقات المرورية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك والفعاليات المصاحبة له، وتقلل من فرص وقوع الحوادث المرورية، وتغطي الفعاليات بالشكل الذي يتناسب مع أهميتها.

وأوضح أن الإدارة شكلت فرقاً من الدوريات المرورية ورقباء السير ودوريات الإسناد لتنظيم حركة السير في الأسواق والأماكن المزدحمة، إلى جانب وجود رجال المرور في الشوارع الخارجية، والأماكن التي تشهد كثافة سكانية لمنع ظاهرة العبور العشوائي، وتكثيف الدوريات خلال الفترة المسائية لمراقبة المركبات والدراجات التي ترتكب مخالفات مرورية خطرة، بهدف الحد من التصرفات السلبية.

ولفت بن سويدان إلى أن فريق التوعية المرورية بإدارة الحملات والتوعية المرورية سيوزع بطاقات التهاني والحلويات والهدايا على الجمهور، ابتداءً من صباح أول أيام عيد الأضحى، احتفاءً بهذه المناسبة، موضحاً أن البطاقات تحوي عبارات توعية وإرشادات ونصائح.

وطالب بن سويدان الجمهور بالالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية، والتعاون والاستجابة لتعليمات وإرشادات رجال المرور.

ومنجانبه، أكد مدير مركز شرطة الموانئ في دبي، العقيد الدكتور حسن سهيل السويدي، تكثيف الدوريات الأمنية البحرية على شواطئ الإمارة، سواء الراجلة أو الدراجات الهوائية أو النارية أو السيارات أو الزوارق، وذلك خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، لتعزيز الأمن والأمان، والتأكد من الالتزام بتعليمات واشتراطات السلامة العامة، إلى جانب التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة في سبيل مكافحة فيروس كورونا.

كما أكد جاهزية الدوريات الأمنية البحرية لتأمين الملاحة البحرية ورصد المخالفين، إلى جانب استعداد فرق الإنقاذ البحري التام، على مدار الـ24 ساعة للتدخل الفوري والاستجابة للحوادث البحرية الطارئة.

ودعا السويدي أفراد المجتمع إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية عند التوجه للشواطئ، والحفاظ على التباعد الجسدي وارتداء الكمامات، لافتاً إلى أنهم سيتخذون الإجراءات اللازمة مع كل من يخالف قوانين واشتراطات السلامة العامة.

من جانبه، بيّن رئيس قسم الإنقاذ البحري، المقدم علي عبدالله النقبي أن هناك تسع نقاط تمركز للإنقاذ البحري في دبي، يتوزع فيها غواصو إنقاذ بحري على أعلى مستوى من التدريب والتأهيل للتدخل الفوري مع الحوادث البحرية، سواء في عرض البحر أو على الشواطئ، هذا إلى جانب الاستعداد والجاهزية بالزوارق والدراجات المائية والهوائية.

ودعا النقبي إلى الاشتراك في خدمة «أبحر بأمان» في التطبيق الذكي لشرطة دبي، والاتصال على الرقم 999 للحالات الطارئة.

120 دورية مرورية على طرق دبي لرصد المخالفين خلال العيد.

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