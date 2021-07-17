الامارات | ميكروسكوب.. طالبة مواطنة تصنع شموعاً بعطور عربية

شكرا لقرائتكم خبر عن ميكروسكوب.. طالبة مواطنة تصنع شموعاً بعطور عربية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ابتكرت طالبة جامعية مواطنة، شموعاً مصنّعة يدوياً في الدولة، بروائح العطور العربية المستخلصة من المكونات المحلية، مشيرة إلى أنها لن تقتصر على الشموع فقط، لكنها تستهدف أن تقدم أكثر من منتج يستخدم داخل المنازل بروائح عطرية.

وقالت الطالبة إليازية المهيري، لـ«الإمارات اليوم»: «هدفي أن أجعل من مشروعي علامة تجارية إماراتية (براند)، انطلاقاً للعالمية، ولذلك أبذل قصارى جهدي في التصنيع اليدوي، وإخضاع المنتج للتقييم من متخصصين في مجال العطور، حتى أصل إلى النتيجة المطلوبة، وبدأت أول خطوة في ذلك بخلط المسك بمكونات الشمعة، كتجربة أولية، وكانت نتيجتها جيدة».

وأضافت أن جميع مكونات الشموع والوعاء الحامل لها مصنوعة من الخامات المحلية، لافتةً إلى أنها أطلقت على مشروعها اسم «من العرب»، ليكون علامة مميزة في التسويق داخل الدولة وخارجها.

وذكرت إليازية أنها بدأت التفكير في مشروعها، بعد ظهور جائحة «كوفيد-19»، واستلهمت الفكرة من جدتها التي لها باع طويل في تصنيع «الدخون» بالدولة، مشيرة إلى أنها وجدت من جدتها وأسرتها الدعم الكامل للبدء في مشروعها.

ولفتت إلى أن جميع المكونات طبيعية، خصوصاً في العطور، لذلك تعطي رائحة عطِرة قوية، منوهة بأنها بدأت تعرض منتجها عبر الإنترنت، ولاقى استحساناً كبيراً من المستهلكين، ما شجعها على مواصلة تصنيع هذه الشموع.

وشاركت إليازية في عدد من المعارض الوطنية المتخصصة، حتى يتعرف الجمهور إلى أعمالها، منوهةً بأنها شاركت أخيراً في معرض «تايتل يور آرت»، الذي نظمته ثلاث مواطنات، أخيراً، في دبي، والذي كان وسيلة سهلة للتواصل بشكل مباشر، مع أفراد المجتمع.

جميع مكونات الشموع والوعاء الحامل لها مصنوعة من الخامات المحلية.

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