الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 17 يوليو 2021

ازدحام

شهد شارع يضم متجراً متخصصاً ببيع الفيتامينات في منطقة الراشدية بعجمان ازدحاماً كثيفاً بالسيارات، وعرقلة لحركة المرور، فضلاً عن تكدس الزبائن على مدخل المتجر، بما يخالف إجراءات الوقاية من فيروس «كورونا».

مطار

نوّه زائرون قدموا إلى الدولة عبر مطار الشارقة الدولي، بالخدمات السريعة التي يقدمها المطار، لتسهيل نقل المسافرين بحافلات خاصة لعمل فحص «كورونا»، ثم نقلهم إلى منطقة الجوازات إذ لم تستغرق العملية وقتاً طويلاً.

بنوك

بدأت بعض البنوك بالتواصل مع أولياء الأمور، من أجل عرض خدمة تقسيط الرسوم المدرسية للعام المقبل، مع إعطاء الفرصة حتى آخر شهر سبتمبر للاستفادة من العرض.

مستشفى

قالت قارئة من مدينة العين إنها تعرضت لأزمة صحية طارئه توجهت على أثرها إلى مستشفى توام، لتجد رعاية متميزة واستقبالاً لافتاً وعناية طبية حتى خرجت من المستشفى بسلام.

صيانة

دعا مرتادون لمستشفى «إن إم سي رويال الشارقة» إلى إجراء صيانة لأجهزة رسوم المواقف القريبة من المستشفى، وذلك بسبب صعوبة إجراء المعاملات باستخدام تلك الأجهزة، ودفع عملات معدنية من دون إتمام خطوات إصدار تذكرة المواقف.

فئران

لاحظ سكان في برج «الكبرى» بمنطقة النهدة في الشارقة، ظهور بعض الفئران كبيرة الحجم عند مدخل البناية، وبالقرب من مكان حاويات القمامة خلال فترات المساء، داعين إلى تشديد عمليات النظافة وسد بعض الفتحات التي يمكن أن تخرج منها الفئران.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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