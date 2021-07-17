الامارات | الطقس مغبر وغائم جزئياً

شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس مغبر وغائم جزئياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم مغبراً وغائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، وتتخلله سحب ركامية ممطرة على مناطق متفرقة، مع انخفاض آخر في درجات الحرارة.

وتوقع المركز أن تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وتكون قوية ومثيرة للغبار والأتربة، وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

كما توقع أن تكون حركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة تراوح ما بين 15 - 25 كيلومتراً في الساعة، تصل إلى 40 كيلومتراً في الساعة.

وأوضح المركز أن الموج في الخليج العربي سيكون مضطرباً، وسيحدث المدّ الأول عند الساعة 18:53، والمدّ الثاني عند الساعة 06:05.

أما في بحر عمان فسيكون الموج مضطرباً، ويحدث المدّ الأول عند الـ14:36، والمدّ الثاني عند الـ03:59.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news