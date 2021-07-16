صندوق الزكاة يقدم مساعدات لـ 150 أسرة بقيمة 2.6 مليون درهم

ابوظبي - سيف اليزيد - اعتمدت لجنة الصرف بصندوق الزكاة مبلغ مليونين و629 ألفا و934 درهما لمساعدة 150 أسرة تضم 621 فردا من المواطنين والمقيمين.

جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية التي عقدتها اللجنة خلال اجتماعها مساء أمس وألقت خلالها الضوء حول الشراكة التعليمية المتميزة مع جامعة أبوظبي.

في هذا الصدد، قال الدكتور عبد الرحمن سلمان الحمادي مدير إدارة موارد الزكاة والإعلام إن هذه الشراكة حققت منذ إطلاقها العام 2009 إسهامات كبيرة في دعم طلبة العلم المستحقين ترجمة لجهود الصندوق وجامعة أبوظبي في دعم المنظومة الأكاديمية في الإمارات وضمان توفير الفرص التعليمية المتميزة للشباب من خلال إحياء فريضة الزكاة وتحقيق أبهى صور التكافل الاجتماعي بين الأفراد والمؤسسات، مشيرا إلى أن عدد الطلبة المستفيدين من هذه الشراكة منذ انطلاقتها وحتى الآن بلغ حوالي 3130 طالبا جامعيا ممن تنطبق عليهم شروط ومعايير الاستحقاق. وأوضح أن إجمالي التبرعات في هذا الشأن بلغ 3 ملايين 539 ألفا و921 درهما. ونوه إلى أن عدد المستفيدين خلال الأسبوع الحالي ضمن مشروع "إعانة العاطلين عن العمل" بلغ 9 حالات تم صرف 189 ألفا و500 درهم لها.

وضمن مشروع اقرأ "طلبة علم المدارس"، تم صرف مبلغ 117 ألفا و229 درهما استفاد منه 25 حالة إلى جانب 17 حالة استفادت ضمن مشروع " أمتي" /المسلمون الجدد/ بمبلغ 85 ألف درهم فيما تم صرف 197 ألفا و705 دراهم لـ 36 حالة ضمن مشروع أجر وعافية /المرضى/ و171 ألف درهم لـ6 حالات ضمن مشروع الأمل /ذوي الهمم/.

وأوضح أن هناك 25 حالة استفادت بـ654 ألف درهم ضمن مشروع تلاحم "المطلقات" في حين تم صرف مبلغ 48 ألف درهم ضمن مشروع تواصل /أسر السجناء/ استفاد منه 7 حالات.

وضمن مشروع داعم /ضعف الدخل/، تم صرف مبلغ 435 ألفا و500 درهم استفاد منه 31 حالة و30 ألف درهم ضمن مشروع رحمة /الأرامل/ استفاد منه 3 حالات. فيما استفادت 7 أسر ضمن مشروع كافل /أسر الأيتام/ بمبلغ 48 ألف درهم. وفي إطار ضمن مشروع مودة /المواطنات زوجات غير المواطنين/، تم صرف مبلغ 636 ألف درهم استفاد منه 18 حالة.