«وعيكم يحمي أبناءكم» في الشارقة

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (وام)

أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة النسخة الثانية من البرنامج الصيفي الافتراضي «وعيكم يحمي أبناءكم»، بالتعاون مع مجلس الشارقة للتعليم ونادي الشارقة الرياضي. ويهدف البرنامج إلى توعية شريحة الطلبة من السلوكيات والظواهر السلبية التي قد تطرأ، وتوعية أولياء الأمور وبيان أهمية دورهم في حماية أبنائهم. ويأتي تنظيم النسخة الصيفية للعام الثاني على التوالي، تجسيداً للدور المجتمعي لشرطة الشارقة ومسؤولياتها تجاه المجتمع، وللحد من الظواهر السلبية، ودرء مخاطرها‎. وقال المقدم أحمد المري مدير إدارة الشرطة المجتمعية إن البرنامج الصيفي يلعب دوراً مهماً في تعريف الأسرة وأولياء الأمور بدورهم الهام في توعية وحماية أبنائهم من أي مخاطر أو سلوكيات غير صحيحة من خلال متابعتهم المستمرة لهم ورصد أي سلوكيات قد تواجههم ووضع حلول لها قبل تفاقمها مواكبةً لما يعيشه عالمنا الحاضر من تغيرات اجتماعية تتطلب منا العمل جميعاً يداً بيد للحفاظ على أبنائنا الذين هم مستقبل هذا المجتمع. وأشاد المري بتعاون الشركاء الاستراتيجيين من مجلس أولياء أمور الطلبة الذي كان له الدور الكبير في الوصول ‏إلى أكبر شريحة من أولياء الأمور وتوعيتهم بالدور المنوط بهم تجاه أبنائهم.