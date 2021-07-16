اعتماد الإجراءات الوقائية لصلاة عيد الأضحى في المساجد بأبوظبي

ابوظبي - سيف اليزيد - اعتمدت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي، بالتعاون مع دائرة الصحة - أبوظبي، ومركز أبوظبي للصحة العامة، الإجراءات الوقائية والاحترازية لصلاة عيد الأضحى المبارك في المساجد، حرصاً على الصحة العامة وحفاظاً على سلامة أفراد المجتمع، بحسب ما ذكره الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي على "تويتر".

وأضاف المكتب، في تغريدة "يُنصح بعدم حضور صلاة العيد في المساجد للأفراد الذين تقل أعمارهم عن 12 عاماً أو ممن تزيد عن 60 عاماً، وكذلك الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة أو أعراض تنفسية. وينطبق هذا أيضاً على الأفراد الذين يعيشون مع مرضى يخضعون لعلاج كوفيد-19 أو شخص أو أشخاص مخالطين لمرضى كوفيد-19".

كما حثت اللجنة المصلين الذين يؤدون صلاة العيد في المساجد والأماكن العامة على تجنب التجمعات والمصافحة قبل صلاة العيد وبعدها.