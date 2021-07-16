شرطة أبوظبي تدعو السائقين للالتزام بقيادة آمنة أثناء تقلبات الجو

ابوظبي - سيف اليزيد - دعت شرطة أبوظبي السائقين للقيادة بحذر خلال تقلبات الطقس المتوقعة خلال الأيام القادمة وهطول الأمطار التي تصاحبها رياح نشطة قوية، وحثتهم على خفض السرعات إلى 80 كم/ الساعة في مثل تلك الظروف الجوية المتقلبة وترك مسافة أمان كافية وعدم التصوير أثناء القيادة.

وأكدت أهمية متابعة النشرة الجوية للاطلاع على أحوال الطقس والتقيد بالتعليمات الوقائية من خلال منظومتها الذكية.

ودعت شرطة أبوظبي قائدي المركبات إلى التقيد بالسرعة التي يتم تحديدها على طرق إمارة أبوظبي في أوقات الأحوال الجوية المتقلبة مثل حالات تكون الغبار أو تراكم الأتربة أو هطول الأمطار.

وأوضحت أن سرعة ضبط الرادار في تلك الظروف هي تلك "السرعة" التي يتم تحديدها على الشواخص واللوحات المرورية أو الأبراج الذكية المثبتة على الطرق أو بواسطة الرسائل النصية.