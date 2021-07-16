طقس الإمارات المتوقع غداً السبت

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً مغبراً وغائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، وتتخلله بعض السحب الركامية الممطرة على مناطق متفرقة، مع انخفاض آخر في درجات الحرارة.

الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وتكون قوية مع السحب، مثيرة الغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية. وحركتها جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س.

وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن الموج في الخليج العربي يكون مضطرباً. وسيحدث المد الأول عند الساعة 18:53، والمد الثاني عند الساعة 06:05 والجزر الأول عند الساعة 11:55.

وفي بحر عمان، يكون الموج مضطرباً. وسيحدث المد الأول عند الساعة 14:36 والمد الثاني عند الساعة 03:59 والجزر الأول عند الساعة 08:01 والجزر الثاني عند الساعة 21:44.