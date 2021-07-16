رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يعزون الرئيس الألماني والمستشارة الاتحادية في ضحايا الفيضانات

‏‎كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تعزية الى فخامة الرئيس الدكتور فرانك فالتر شتاينماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية والمستشارة الاتحادية الدكتورة انجيلا ميركيل.

ابوظبي - سيف اليزيد - بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تعزية إلى فخامة الرئيس الدكتور فرانك فالتر شتاينماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية والمستشارة الاتحادية الدكتورة انجيلا ميركيل في ضحايا الفيضانات التي غمرت ولاية نورد راين فستفاليا جراء الأمطار الغزيرة.

محمد يوسف

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