مسالخ أبوظبي جاهزة لاستقبال الجمهور خلال العيد

ابوظبي - سيف اليزيد - أكدت بلدية مدينة أبوظبي جاهزية مسالخها لاستقبال الجمهور خلال عيد الأضحى المبارك من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة السابعة مساءً، مؤكدة اكتمال الكادر الطبي البيطري وتوفير العدد الكافي من القصابين والعاملين، وعمال النظافة، وكافة المستلزمات التي تؤهل المسالخ لتقديم أرقى الخدمات، وفقاً لأفضل الممارسات التي تحقق رضا المتعاملين، وسط بيئة صحية، ورقابة بيطرية فائقة وإجراءات احترازية بهدف إسعاد المستفيدين من خدمات المسالخ.

وأشارت بلدية مدينة أبوظبي إلى أنها وضعت العديد من التطبيقات الذكية لطلب الأضاحي في خدمة الجمهور، حيث يمكن المضحين طلب الأضاحي من خلال تطبيق /ذبيحتي/ وتطبيق /ذبائح الجزيرة/ وتطبيق /ذبائح الإمارات/ ، ويتم توصيل الذبائح عبر هذه التطبيقات مجاناً، كما تقوم المسالخ بتجهيز طلبات الجمهور وإيصالها إلى منازلهم، داعية أفراد المجتمع إلى أهمية الاعتماد على التطبيقات الذكية للاستفادة من الخدمات التي توفر لهم الراحة والخدمة المتكاملة، وفي الوقت ذاته تساهم التطبيقات الذكية في رفع مستوى الوقاية من الاختلاط بالآخرين وتحقيق التباعد الاجتماعي المطلوب.

وتستقبل المسالخ المضحين وتقدم الخدمات من خلال انتظار المتعاملين في سياراتهم الخاصة وتطبيق نظام مسارات السيارات لضمان الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي وعدم اختلاط الجمهور حيث يتم استلام الحيوانات في الموقع المخصص للاستلام في كل مسلخ ومن ثم تسليم الأضاحي وتوصيلها إلى سيارات المتعاملين مع توفير انترنت مجاني في ساحات ومواقف المسالخ ، كما تم فتح باب التطوع لضمان تقديم أفضل الخدمات للجمهور وتطبيق خطة العمل.

وأكدت البلدية أن المسالخ تتبع إجراءات صحية فائقة الرعاية والعناية، حيث تقدم المسالخ خدمات تجهيز الأضاحي والفحص البيطري من قبل الأطباء البيطريين المختصين قبل الذبح وبعده للتأكد من صلاحية اللحوم للاستهلاك، والتخلص الآمن من المخلفات حفاظاً على الصحة العامة، مشيرة أن مسالخ أبوظبي جهزت منذ بداية العام وحتى الآن أكثر من 250388 ذبيحة.

وبخصوص أسعار رسوم تجهيز الذبائح خلال العيد أشارت البلدية إلى أن أسعار تجهيز الذبائح خلال العيد هي الأسعار ذاتها في الأيام الأخرى، علماً أن الأسعار لم يطرأ عليها أي تغيير وهي: 15 درهماً للأغنام والماعز، 40 درهماً للعجول والجعدان، 60 درهماً للأبقار والجمال.









