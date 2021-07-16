الامارات | تحديث إجراءات دخول المطعمين إلى أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث إجراءات دخول المطعمين إلى أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي اعتماد إجراءات محدّثة لدخول الإمارة اعتباراً من الإثنين المقبل (19 يوليو الجاري)، و تطبّق الإجراءات على جميع المواطنين والمقيمين المطعمين وغير المطعمين، وستفرض غرامات على من يتخلفون عن إجراء الفحوصات اللازمة.

وأكدت أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الجهود الاستباقية والتدابير الاحترازية للحد من انتشار متحورات فيروس كوفيد-19 ولضمان استمرارية الفحوصات.

واعتمدت اللجنة السماح بدخول الإمارة خلال 48 ساعة من تلقي نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف(PCR)، وخلال 24 ساعة من تلقي نتيجة سلبية لفحص (DPI).

ويتعين على الأشخاص الذين دخلوا الإمارة بفحص (PCR) إجراء فحص PCR في اليوم الرابع من الدخول في حال الإقامة لمدة 4 أيام متتالية أو أكثر، بالإضافة إلى فحص PCRفي اليوم الثامن من الدخول في حال الإقامة لمدة ثمانية أيام متتالية أو أكثر.

كما يتعين على الأشخاص الذين دخلوا الإمارة بفحص DPI إجراء فحص PCR في اليوم الثالث من الدخول في حال الإقامة لمدة 48 ساعة أو أكثر، بالإضافة إلى فحص PCR في اليوم السابع من الدخول في حال الإقامة لمدة سبعة أيام متتالية أو أكثر.

وأكدت اللجنة أنه لا يمكن استخدام فحص DPI لدخول أبوظبي لمرات متتالية.

يذكر أن البروتوكول المعتمد سابقا كان يعفي المطعّمين والمشاركين في التجارب، الذين تكون صفتهم المعرفة «النجمة أو E» في تطبيق «الحصن» ظاهرة وقت دخول الإمارة، من الفحص في اليومين الرابع والثامن.

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