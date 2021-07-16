الامارات | حكومة أبوظبي تنعي بشير خلفان المحيربي

شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة أبوظبي تنعي بشير خلفان المحيربي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقدمت حكومة أبوظبي بخالص العزاء والمواساة لأسرة مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان، المرحوم بشير خلفان سالم حايز المحيربي، الذي وافته المنية اليوم، سائلة الله عز وجل أن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وتولى المحيربي منصب مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان منذ 9 أبريل 2020، فيما شغل قبل ذلك منصب المدير العام بالإنابة، والمدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في الهيئة ذاتها، ونائب رئيس المجموعة لتكنولوجيا المعلومات في شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" بين 2002 و2013.

ونال الفقيد "جائزة الجهود والحوكمة" من "مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات"، وهو حاصل على ماجستير في إدارة الأعمال والمالية العامة عام 2015 من "جامعة الحصن"، ودبلوم عالٍ في تكنولوجيا معلومات الأعمال عام 1998 من "كليات التقنية العليا" في الإمارات، وبكالوريوس في الأعمال الدولية.

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