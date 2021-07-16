الامارات | تحديث إجراءات دخول المطعمين إلى إمارة أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث إجراءات دخول المطعمين إلى إمارة أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي اعتماد إجراءات محدّثة لدخول الإمارة اعتباراً من الأثنين 19 يوليو الجاري، و تطبّق الإجراءات على جميع المواطنين والمقيمين المطعمين وغير المطعمين، وستفرض غرامات على من يتخلفون عن إجراء الفحوصات اللازمة.

وأكدت أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الجهود الاستباقية والتدابير الاحترازية للحد من انتشار متحورات فيروس كوفيد-19 ولضمان استمرارية الفحوصات.

واعتمدت اللجنة السماح بدخول الإمارة خلال 48 ساعة من تلقي نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف(PCR)، وخلال 24 ساعة من تلقي نتيجة سلبية لفحص (DPI).

و يتعين على الأشخاص الذين دخلوا الإمارة بفحص (PCR ) إجراء فحص PCR في اليوم الرابع من الدخول في حال الإقامة لمدة 4 أيام متتالية أو أكثر، بالإضافة إلى فحص PCRفي اليوم الثامن من الدخول في حال الإقامة لمدة 8 أيام متتالية أو أكثر.

كما يتعين على الأشخاص الذين دخلوا الإمارة بفحص /DPI/ إجراء فحص /PCR/ في اليوم الثالث من الدخول في حال الإقامة لمدة 48 ساعة أو أكثر، بالإضافة إلى فحص /PCR/ في اليوم السابع من الدخول في حال الإقامة لمدة 7 أيام متتالية أو أكثر.

و أكدت اللجنة أنه لا يمكن استخدام فحص /DPI/ لدخول أبوظبي لمرات متتالية.

جدير بالذكر أن البروتوكول المعتمد سابقا كان يعفي المطعّمين والمشاركين في التجارب، الذين تكون صفتهم المعرفة "النجمة أو E" في تطبيق "الحصن" ظاهرة وقت دخول الإمارة، من الفحص في اليومين الرابع والثامن.

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