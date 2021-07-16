وفد وزارة الدفاع يزور معرضاًً دولياًً في اليونان

ابوظبي - سيف اليزيد - أثينا (وام)

قام وفد من وزارة الدفاع برئاسة اللواء الركن طيار إبراهيم ناصر محمد العلوي، قائد القوات الجوية والدفاع الجوي بزيارة المعرض الدولي للدفاع والأمن DEFEA 2021 في العاصمة اليونانية أثينا، والاطلاع على أحدث الأنظمة الدفاعية والأمنية التي تعرضها شركات الدفاع العالمية خلال فترة انعقاد المعرض الذي انطلق يوم الثلاثاء واختتم أمس. وحضر الوفد فعاليات الافتتاح التي تمت تحت رعاية وزير الدفاع اليوناني نيكولاس بانايوتوبولوس وبحضور سليمان حامد المزروعي سفير الدولة لدى جمهورية اليونان. والتقى اللواء الركن طيار إبراهيم ناصر محمد العلوي بالفريق أول «كوستاندينوس فلوروس»، رئيس هيئة الأركان العامة للدفاع الوطني اليوناني.

وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون والعمل المشترك بين البلدين الصديقين، في الجوانب والشؤون العسكرية، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وقام العلوي والوفد المرافق بجولة في المعرض شملت عدداً من منصات عرض الشركات اليونانية والدولية المتخصصة. واطلع الوفد خلال لقائه ممثلي الدول وكبار مسؤولي الشركات المشاركة على أهم ابتكاراتهم ومعروضاتهم. والتقى الوفد عدداً من رؤساء الشركات اليونانية المشاركة في المعرض، حيث تمت مناقشة أوجه التعاون المشترك ومناقشة العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما قام قائد القوات الجوية والدفاع الجوي على هامش زيارته للعاصمة اليونانية أثينا بزيارة مركز التدريب والتأهيل الفني حيث اطلع على موقف المشروع والتقى الطلبة الإماراتيين الدارسين به.