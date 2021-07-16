شخبوط بن نهيان يختتم جولة في أفريقيا لتعزيز التعاون

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي، تنزانيا (وام)

اختتم معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير دولة، أمس، جولة افتراضية في العديد من الدول الأفريقية، لتعزيز التعاون بين دولة الإمارات وشركائها في جميع أنحاء القارة الأفريقية.

والتقى معاليه خلال الجولة وزراء خارجية كل من السنغال وساحل العاج وسيراليون وغامبيا والرأس الأخضر، وغينيا كوناكري، وغينيا بيساو وغينيا الاستوائية وليبيريا وغانا وتوغو ونيجيريا وبنين والكاميرون، حيث تم مناقشة عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما تعزيز فرص النمو في المجالات كافة، بالإضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية المهمة.

كما تطرق معاليه إلى التحديات التي تواجه المنطقة والعالم في ظل تفشي جائحة «كوفيد-19»، واستعرض جهود تعزيز التعاون والتضامن الدوليين في فترة التعافي.

وقال معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان في هذا الصدد: «إن هذه الجولة تعكس العلاقات الوطيدة التي تجمع دولة الإمارات مع الدول الأفريقية، مؤكداً حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون مع هذه الدول». وأضاف معاليه: «ركزت هذه الجولة على تطلعاتنا المشتركة لتأمين مستقبل أفضل للجميع بغية تعزيز الجهود المبذولة لضمان الرفاهية لشعوبنا من خلال التعاون والتضامن والشراكة، والتي تعكس العلاقات الوطيدة التي تجمع دولة الإمارات مع الدول الأفريقية». وأكد معاليه أن دولة الإمارات تقدر عالياً شراكاتها مع الدول الأفريقية في جميع المجالات، كما تعبر عن اعتزازها وفخرها بمواصلة العمل من أجل عالم أفضل للأجيال المقبلة من خلال الجهود المشتركة لتحقيق التنمية والازدهار في القارة الأفريقية.

إلى ذلك، التقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير دولة أمس، فخامة صولحو رئيسة جمهورية تنزانيا، وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وتعزيزها، ودفعها إلى الأمام في مختلف المجالات لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين. ‎ونقل معاليه تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى فخامتها، وتمنياتهم لبلادها وشعبها بالمزيد من التقدم والازدهار.

‎من جانبها، حملت فخامتها معالي الشيخ شخبوط بن نهيان تحياتها إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنياتها لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.