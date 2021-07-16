اخبار الخليج / اخبار الإمارات

التعقيم الوطني في أبوظبـي بدءاً من الاثنين المقبل

0 نشر
0 تبليغ

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

 أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة «» في إمارة أبوظبي عن إطلاق برنامج التعقيم الوطني في الإمارة ابتداءً من يوم الاثنين 19 يوليو الجاري في إطار الجهود المستمرة لحماية الصحة العامة والحد من انتشار فيروس «كوفيد- 19».  سيبدأ برنامج التعقيم يومياً من الساعة 12 منتصف الليل إلى 5 صباحاً، وستقيد خلال هذه الفترة الحركة المرورية وحركة الجمهور وستتوقف وسائل النقل العام. وأكدت اللجنة أنه يتعين على الجمهور البقاء في المنزل وعدم الخروج إلا لشراء الاحتياجات الغذائية والدوائية الضرورية، موضحة أن تقديم تصاريح الحركة في إمارة أبوظبي يتم من خلال زيارة
http://www.adpolice.gov.ae.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا