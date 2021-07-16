اختتام المعسكر الصيفي في دبي

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (وام)

اختتمت «هيئة تنمية المجتمع في دبي» بنجاح المعسكر الصيفي الذي هدف إلى تمكين طلبة المدارس من قضاء الإجازة في تنفيذ حزمة من الأنشطة الممتعة والمفيدة المصممة خصيصاً للمساهمة في صقل مواهبهم وتطوير مهاراتهم.

وتميزت فعاليات المعسكر الصيفي، والتي أقيمت حضورياً وعن بُعد عبر المنصات الافتراضية، بالتنوع والتفاعلية.

واستضاف المعسكر، الذي أقيم خلال الفترة من 27 يونيو الماضي إلى 15 يوليو الجاري، على فترتين 80 طالباً من فئة الأطفال بين عمر 6 و12 عاماً، وفئة الشباب من عمر 13 إلى 18 عاماً.